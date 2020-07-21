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Зеленский инициирует присоединение Украины к Межамериканской конвенции о помощи по уголовным делам

Зеленский инициирует присоединение Украины к Межамериканской конвенции о помощи по уголовным делам

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте парламента, передает УНН.

Документ №0058 под названием "Проект Закона о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и Факультативному протоколу к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам" зарегистрирован 20 июля. Сейчас текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте Верховной Рады отсутствуют.

Как ранее сообщалось в УНН, 30 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект №0033, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским, о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом.

Источник: УНН
Теги: США, законопроект, уголовное преступление
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