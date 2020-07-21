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Для украинских туристов открыто уже 39 направлений

Для украинских туристов открыто уже 39 направлений

КИЕВ. 21 июля. УНН. Сейчас для украинских туристов открыто уже 39 направлений для путешествий за границу. Об этом на брифинге во вторник рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе я объявлял список из 26 стран, открытых или относительно открытых для путешествий украинцев. Таких стран по состоянию на сейчас уже 39 - произошло увеличение", - отметил он.

Министр подчеркнул, что не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде - нужно соблюдать определенные правила, руководствоваться решением органов власти этих стран.

"За неделю добавились 13 стран: это Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка. Менее привлекательны с точки зрения украинских туристов, но тоже страны, которые открыли свои границы - это Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия", - сказал Кулеба.

Как сообщалось в УНН, на прошлой неделе Совет Европейского Союза обновил список стран, для граждан которых государствам-членам рекомендуется постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах.

Источник: УНН
Теги: МИД, Коронавирус, туризм, карантин, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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