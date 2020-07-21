В Минздраве начала работать платформа по координации международной технической помощи

КИЕВ. 21 июля. УНН. В Министерстве здравоохранения заработала платформа по координации международной технической помощи, которая будет предоставляться Украине в сфере здравоохранения. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Вчера в Министерстве здравоохранения заработала платформа по координации международной технической помощи, была создана соответствующая секторальная рабочая группа. В этую секторальную рабочую группу вошли все наши международные партнеры, доноры. Вчера у нас в онлайн-режиме состоялось такое заседание при моем участии, в нем приняли участие наши основные международные партнеры: ЮНИСЕФ, представительство ООН в Украине, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, большое количество посольств", - отметил он.

Кроме того, по его словам, будут созданы подгруппы, которые будут работать по различным направлениям системы здравоохранения.

"Мы хотим, чтобы международная техническая помощь, которая предоставляется Украине в области здравоохранения, чтобы она была максимально систематизирована, чтобы была синергия планов Министерства здравоохранения и на какие направления должна направляться эта международная техническая помощь... Мы четко определили, что у нас будут созданы подгруппы, которые будут работать по различным направлениям системы здравоохранения - это и общественное здоровье и модели финансирования системы здравоохранения, развитие электронного здоровья, все такие основные направления в реформировании нашей медицины", - добавил Степанов.

Напомним, в этом году финансирование экстренной медицинской помощи увеличилось на около 1,3 млрд гривен.