МИД в деталях проинформировал международных партнеров об убийстве украинского медика на Донбассе - Кулеба

КИЕВ. 21 июля. УНН. Министерство иностранных дел Украины в деталях проинформировало международных партнеров касательно убийства на Донбассе украинского медика, которое состоялось на прошлой неделе. Об этом на брифинге во вторник рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе состоялось вероломное убийство украинского медика на Донбассе. Мы провели работу с нашими международными партнерами, они были в деталях проинформированы о том, что произошло. Мы знаем уже ежеминутно картину случившегося, и есть все основания полагать, что речь идет именно о военном преступлении и вероломном сознательном убийстве украинского медика. Это позорное убийство осудили наши партнеры, среди них Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты, и я хочу поблагодарить их за то, что они быстро отреагировали и услышали украинскую сторону в этом вопросе", - сказал Кулеба.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, которые проводили эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н.п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.