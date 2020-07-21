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На внедрение системы электронного документооборота в Раде уже потратили почти 19 млн грн
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С апреля прошлого года в Украине через электронную систему выписали 18 млн рецептов - Степанов

С апреля прошлого года в Украине через электронную систему выписали 18 млн рецептов - Степанов

Максим Степанов

КИЕВ. 21 июля. УНН. С апреля 2019 года по настоящее время в Украине через систему электронных рецептов выписали 18 млн рецептов. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Работу этой системы (электронных рецептов, - ред.) обеспечивает Национальная служба здоровья Украины. Она заработала в апреле 2019 года. С тех пор количество рецептов, которое было выписано, составляет 18 млн, еженедельно - это 8000 электронных рецептов. Я считаю, что там есть большие возможности для расширения этой системы, для придания новых лекарственных средств, и мы как раз движемся таким путем. Мы считаем, что за это время - более года, уже можно было отработать систему таким образом, чтобы она не давала сбоев", - отметил он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения планируют в ближайшее время ввести механизм заключения деклараций онлайн и возможности изменения врача.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Максим Степанов
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