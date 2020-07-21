В правительстве опровергли мифы относительно негативного влияния ликвидации районов по Украине

КИЕВ. 21 июля. УНН. Из-за ликвидации и создания новых районов в Украине общины не будут лишены ресурса, сервисы и услуги в районах будут предоставляться без ограничений. Об этом заявил во время круглого стола относительно нового админтерустройства министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает корреспондент УНН.

"Вокруг вопроса создания новых районов распространяется много слухов и мифов. В частности, наиболее распространенный из них, что якобы будут лишены ресурса общины. Второй тезис, что сервисы и услуги в районах будут предоставляться с определенными ограничениями из-за расстояния новых центров районов. Это все фейки и мифы", - сказал Чернышов.

По его словам, правительством поддерживается проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие бюджетного законодательства.

"Основные ресурсы, такие как 60% НДФЛ, местные налоги и сборы, плата за админуслуги, образовательная субвенция будут зачисляться в бюджеты местного самоуправления. По сервисам и услугам - никаких ухудшений не планируется. Напротив, сильные ОТО будут предоставлять услуги высокого качественного уровня", - добавил Чернышов.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о ликвидации и образовании районов, внесенный Кабинетом министров Украины с учетом предложений профильного комитета ВР.



