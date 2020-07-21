Катастрофа лайнера МАУ: Украина на этой неделе ожидает делегацию из Ирана

КИЕВ. 21 июля. УНН. Иран выразил готовность направить на этой неделе делегацию в Украину на переговоры по поводу сбития самолета МАУ рейса PS752 над Тегераном. Об этом на брифинге во вторник рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Вчера мы получили информацию о том, что иранская делегация готова прибыть в Украину уже на этой неделе для ведения переговоров с нами о компенсациях. Мы давно настаивали на таком визите, мы готовы к этим переговорам, и рассчитываем на то, что сегодня Иран уже официально подтвердит визит своих представителей и на этой неделе в Киеве состоятся такие переговоры", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что для Украины, как и для других государств, граждане которых пострадали в этой авиакатастрофе, справедливость в отношении жертв трагедии является фундаментальной целью.

Он напомнил также требования Украины к Ирану.

"Первое - Иран должен признать свою международно-правовую ответственность за сбитие украинского самолета. Второе - Иран должен извиниться и дать заверения в том, что подобные события никогда не повторятся. Третье - Иран должен провести техническое расследование в соответствии с требованиями Чикагской конвенции. Четвертое - Иран должен провести беспристрастное и независимое уголовное расследование и привлечь всех виновных к ответственности. Пятое - Иран должен выплатить надлежащую компенсацию", - отметил дипломат.

Он добавил, что эти требования являются абсолютно легитимными, они базируются на международном праве и базовом принципе справедливости.

Напомним, в конце июня Иран заявил о готовности решать вопросы компенсации за сбитый украинский Boeing.