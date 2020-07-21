Внеочередная сессия ВР сегодня созвана ради законопроекта о "зеленой" энергетике - Арахамия

КИЕВ. 21 июля. УНН. Сегодняшняя внеочередная сессия Верховной Рады Украины созвана для рассмотрения законопроекта о "зеленой" энергетике. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Ради одного - зеленая энергетика, сейчас кризис. Ради зеленой энергетики, ради этого созвана эта внеочередная сессия", - заявил он.

Напомним, энергетический комитет ВР одобрил правительственный законопроект по "зеленой" энергетике, со своими правками.

Инвесторы предупреждают, что не согласуют внесенные правки в законопроект, если они существенно меняют условия меморандума.

Как ранее сообщалось в УНН, Верховная Рада на сегодняшней внеочередной сессии планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, законопроект Президента Владимира Зеленского об "инвестнянях" и проекты постановлений об отмене решения ВР о принятии законопроекта о легализации игорного бизнеса.