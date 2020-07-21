Зеленский отреагировал на захват автобуса с заложниками в Луцке

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский держит на личном контроле ситуацию с захватом заложников в Луцке. Об этом говорится в сообщении в личном Telegram-канале Президента, передает УНН.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал глава государства.

Напомним, по данным полиции, 21 июля, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

По данным правоохранителей, в автобусе, который сегодня утром захватил неизвестный со взрывчаткой и оружием в центре Луцка, находится около 20 заложников.