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Новости: Политика
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Зеленский отреагировал на захват автобуса с заложниками в Луцке

Зеленский отреагировал на захват автобуса с заложниками в Луцке

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский держит на личном контроле ситуацию с захватом заложников в Луцке. Об этом говорится в сообщении в личном Telegram-канале Президента, передает УНН.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Были слышны выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операция "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", - написал глава государства.

Напомним, по данным полиции, 21 июля, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

По данным правоохранителей, в автобусе, который сегодня утром захватил неизвестный со взрывчаткой и оружием в центре Луцка, находится около 20 заложников.

Источник: УНН
Теги: заложники, Луцк и Волынь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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