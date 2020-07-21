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Зеленский встретился с президентом Швейцарии

Зеленский встретился с президентом Швейцарии

КИЕВ. 21 июля. УНН. В Киеве состоялась торжественная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Сомонетты Соммаруги, передает корреспондент УНН.

Так, во время встречи прозвучали гимны обоих государств, а также несколько раз было осуществлено выстрелы из пушки. Оба президента во время встречи были одеты в защитные медицинские маски.

Отметим, позже сегодня запланирована церемония подписания двусторонних украинский-швейцарских документов. Кроме того, предусмотрен визит Соммаруги на Донбасс.

Напомним, накануне начался первый в истории Украины визит главы Швейцарии - президент конфедерации Симонетта Соммаруга приземлилась в Киеве.

Ранее в УГО предупредили, что с 20 по 23 июля, в связи с государственным визитом в Украину президента Швейцарской Конфедерации, возможны временные незначительные ограничения дорожного движения на участках отдельных улиц города Киева в Дарницком, Печерском, Шевченковском, Подольском, Днепровском районах, а также на Бориспольском шоссе.

Источник: УНН
Теги: визит, Швейцария, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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