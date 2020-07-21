Кулеба назвал условия встречи Зеленского и Путина в Крыму

КИЕВ. 21 июля. УНН. Встреча в Крыму Президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета временно оккупированного полуострова. Об этом на брифинге во вторник рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Встреча в Крыму Президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением полного суверенитета во временно оккупированном Крыму. Ничего, к сожалению, о готовности провести такую церемонию мне не известно. Более того, президент Путин поехал в Крым с совершенно другой целью - закладывать новые корабли для ЧФ России, демонстрируя тем дальнейшее укрепление военного присутствия в Крыму, и нарушение обязательств России как государства-оккупанта. Поэтому ни встреча в Крыму, ни встреча на границе, является абсолютно немыслимой", - сказал министр.

Напомним, 20 июля президент России Владимир Путин прибыл в город Керчь в оккупированном Крыму, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России.