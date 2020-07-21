Россия снова в тройке лидеров среди самых популярных у украинцев стран для путешествий

КИЕВ. 21 июля. УНН. Самыми популярными странами с точки зрения путешествий для украинцев, исходя из данных интерактивной карты МИД, является Венгрия, Турция и Россия. Об этом во время брифинга во вторник сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Наша карта продолжает работать, мы наблюдаем увеличение количества посетителей, уникальных пользователей этой карты. С момента запуска этого ресурса уже 749 тыс. уникальных наблюдателей просмотрели эту карту, и она продолжает обновляться, я продолжаю призывать вас пользоваться ее данными. У нас тройка лидеров по общему количеству уникальных просмотров остается неизменной - это Венгрия, Турция и Россия", - сказал министр.

Он отметил, что попадание Венгрии в список в МИД связывают со статусом важной транзитной страны, через которую можно попасть в страны балканского региона.

На прошлой неделе Россия также попала в тройку самых популярных для Украинской государств.