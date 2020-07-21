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Арахамия уточнил, когда будут разрабатываться законопроекты по реинтеграции Донбасса

Арахамия уточнил, когда будут разрабатываться законопроекты по реинтеграции Донбасса

Давид Арахамия

КИЕВ. 21 июля. УНН. Для проведения больших изменений по реинтеграции Донбасса необходимо дождаться выводов по нормандскому процессу, а потом уже разрабатывать необходимые законопроекты. Об этом во время пресс-конференции во вторник заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас движемся в рамках Минского процесса. Он был перезагружен, где-то год назад, и сейчас он немного корректируется благодаря команде Президента, благодаря Министерству реинтеграции и с точки зрения законодательных актов, мы действительно сейчас ждем, какие будут договоренности в нормандской формате, и затем будем выносить это в зал. Недавно мы приняли законопроект, который позволяет всем детям, перемещенных с временно оккупированных территорий или Крыма, без экзаменов быть зачисленными в очень широкий перечень ВУЗов для того, чтобы мы забирали этих детей, чтобы они переезжали в Украину и работали в Украине", - отметил Арахамия.

Кроме того, по его словам, военно-гражданским администрациям предоставлено больше полномочий для решения большого количества вопросов.

"Во-вторых, Станица Луганская, мост, очень много вопросов, которые мы дерегулировали для того, чтобы они могли получать все документы быстрее и без очередей на местах. Для этого мы предоставили больше полномочий военно-гражданским администрациям. Что касается больших изменений, то мы ждем выводов по нормандскому процессу, потом будем об этом разрабатывать инструментарий в виде законопроектов", - добавил глава фракции.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения, подписанные более пяти лет назад, больше не отражают реалий на востоке Украины и требуют модификации.

Добавим, что Резников выражал убеждение, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в августе.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, законопроект, реинтеграция Донбасса, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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