Арахамия уточнил, когда будут разрабатываться законопроекты по реинтеграции Донбасса

КИЕВ. 21 июля. УНН. Для проведения больших изменений по реинтеграции Донбасса необходимо дождаться выводов по нормандскому процессу, а потом уже разрабатывать необходимые законопроекты. Об этом во время пресс-конференции во вторник заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас движемся в рамках Минского процесса. Он был перезагружен, где-то год назад, и сейчас он немного корректируется благодаря команде Президента, благодаря Министерству реинтеграции и с точки зрения законодательных актов, мы действительно сейчас ждем, какие будут договоренности в нормандской формате, и затем будем выносить это в зал. Недавно мы приняли законопроект, который позволяет всем детям, перемещенных с временно оккупированных территорий или Крыма, без экзаменов быть зачисленными в очень широкий перечень ВУЗов для того, чтобы мы забирали этих детей, чтобы они переезжали в Украину и работали в Украине", - отметил Арахамия.

Кроме того, по его словам, военно-гражданским администрациям предоставлено больше полномочий для решения большого количества вопросов.

"Во-вторых, Станица Луганская, мост, очень много вопросов, которые мы дерегулировали для того, чтобы они могли получать все документы быстрее и без очередей на местах. Для этого мы предоставили больше полномочий военно-гражданским администрациям. Что касается больших изменений, то мы ждем выводов по нормандскому процессу, потом будем об этом разрабатывать инструментарий в виде законопроектов", - добавил глава фракции.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения, подписанные более пяти лет назад, больше не отражают реалий на востоке Украины и требуют модификации.

Добавим, что Резников выражал убеждение, что встреча лидеров стран "нормандского формата" может состояться в августе.