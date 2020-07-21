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Зеленский в четверг отправится на Донбасс с президентом Швейцарии

Зеленский в четверг отправится на Донбасс с президентом Швейцарии

КИЕВ. 21 июля. УНН. В четверг президенты Украины и Швейцарии совместно посетят Донбасс. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, передает корреспондент УНН.

"Послезавтра мы с мадам президентом совместно посетим Донбасс и наших граждан в прифронтовой зоне. Для меня очень ценно и важно, когда мировые лидеры, которые приезжают в Украину, вместе со мной отправляются на Восток и видят воочию, сколько бед принесла Украине война. Госпожа президент подчеркнула, что правительство Швейцарии готово активно помогать украинскому Донбассу, в частности - в обеспечении питьевой водой через модернизацию инфраструктурных проектов", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сегодня Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате войны на Донбассе с обеих сторон линии разграничения.

Напомним, сегодня в Киеве состоялась торжественная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Швейцария, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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