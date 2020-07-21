Рада приняла законопроект о поддержке производства "зеленой" энергетики

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла в целом правительственный законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"У нас вчера было заседание комитета, где мы оперативно обработали более чем 1200 правок и для того, чтобы избежать различных шероховатостей в разных статьях закона, сегодня мы провели еще один комитет, где технически согласовали положения различных статей", - сказал во время обсуждения глава комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

Так, были учтены технические поправки, в частности, поправка №939, которая предусматривает основания установления Регулятором тарифа, в частности, касается наличия у Регулятора различных справок.

Отмечается, что целью законопроекта является ускорение перехода к новой, конкурентной модели поддержки возобновляемой энергетики, путем проведения аукционов по распределению квоты поддержки, сбалансирования сметы ГП "Гарантированный покупатель" и с целью решения неотложных вызовов отрасли.

Напомним, как сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сегодняшняя внеочередная сессия Верховной Рады Украины созвана для рассмотрения законопроекта о "зеленой" энергетике.

Напомним, инвесторы предупреждают, что не согласуют внесенные правки в законопроект, если они существенно меняют условия меморандума.