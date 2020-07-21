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В ближайшее время мы ожидаем даты встречи в "нормандском формате" - Зеленский

В ближайшее время мы ожидаем даты встречи в "нормандском формате" - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 21 июля. УНН. Украина в ближайшее время ожидает даты встречи в "нормандском формате". Об этом сказал Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, передает корреспондент УНН.

"Что касается того, как наши команды работают по поводу следующей встречи в "нормандском формате" (уже в Берлине): сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, с французской стороны и есть согласование, что РФ тоже не против встречаться, потому что, я думаю, все понимают, как это важно для нас всех встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в "нормандском формате", - сказал Президент.

Напомним, в начале июня стало известно, что в Кремле не видят оснований для проведения саммита в "нормандском формате".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Нормандский формат, переговоры, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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