Зеленский о захвате заложников в Луцке: знаю все детали, держим ситуацию на контроле

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский осведомлен о ситуации, которая сейчас происходит с захватом заложников в Луцке. Об этом Глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой, передает корреспондент УНН.

"Мы держим ситуацию полностью под контролем, я знаю сейчас, в принципе, все детали. Даже из-за этого мы делали достаточно большую паузу, когда говорили с мадам президентом (президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой - ред.) - мне надо было общаться с нашими людьми, нашими специалистами, которые находятся сейчас в Луцке. Там есть представители СБУ, МВД, есть министр и представители Офиса, работают профессионалы, которые делают все, чтобы освободить наших заложников. Я глубоко понимаю, что происходит. К сожалению, так как сейчас идет общение с человеком, которая захватила украинских граждан, я не могу подробнее об этом говорить", - сказал Президент.

Напомним, утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 человек. Сейчас пострадавших нет. Позже СБУ уточнила количество заложников.

Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.

Также стало известно, что лицо, захватившее заложников, позвонило в 9:25 в полицию, представилось именем Максим Плохой.

Как сообщалось ранее в УНН, по информации полиции, мужчина, захвативший заложников в Луцке, на контакт не идет. Также очевидцы событий заметили в городе тяжелую технику.