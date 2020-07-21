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На День Независимости Рада соберется на внеочередную сессию - Арахамия

На День Независимости Рада соберется на внеочередную сессию - Арахамия

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины соберется на внеочередную сессия на День Независимости - 24 августа. Об этом во время пресс-конференции заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

"Мы три (внеочередных заседаний ВР - ред.) не хотим, собрать на три с неопределенными датами - это невозможно. 24 августа на День Независимости Украины, когда все украинцы отдыхают, а депутаты работают - это, мне кажется, справедливо, это будет такая сессия. А будет между сегодняшней и 24 августа, то мне кажется, если не будет чего-то очень-очень срочного, где мы не имеем права не прийти, то это невозможно. Люди хотят спланировать. После турбурежима, нужен хоть какой-то турбоотпуск", - отметил он.

Напомним, сегодняшняя внеочередная сессия Верховной Рады Украины созвана для рассмотрения законопроекта о "зеленой" энергетике.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, заседание, нардепы, Давид Арахамия
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