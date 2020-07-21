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ВР приняла за основу законопроект об изменении на 10 лет процедур публичных закупок

ВР приняла за основу законопроект об изменении на 10 лет процедур публичных закупок

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла за основу проект закона №3739 о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет цель обеспечение устойчивого развития производственно-экспортного потенциала промышленного сектора национальной экономики, улучшения экономического положения Украины, сохранения существующих и создание новых рабочих мест, повышение благосостояния граждан. Предлагается усовершенствовать процедуру публичных закупок для определенных групп продукции машиностроения.

Поэтому, проектом закона предлагается временно, с 1 января 2021 года сроком на десять лет, установить особенности осуществления процедур закупки отдельных товаров. Изменения в ЗУ "О публичных закупках" касаются усовершенствования процедуры оценки тендерных предложений. В частности, устанавливается перечень товаров, в отношении которых использование требований локализации становится обязательным при проведении публичных закупок.

Напомним, Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в своем отчете сообщает об "экономии" 28,2 млрд грн при публичных закупках в 2019 году, однако не указывает на факторы, которые обусловили этот показатель.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, закупки
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