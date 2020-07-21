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Рада отправила на доработку законопроект о разведке

Рада отправила на доработку законопроект о разведке

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины направила на доработку с последующим представлением на повторное второе чтение законопроект №2412-д о разведке. Соответствующее решение поддержали 231 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.

В заключении комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки говорится, что законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ функционирования разведки, деятельности разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества, повышение эффективности их взаимодействия, а также обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников разведывательных органов и лиц, привлеченных к конфиденциальному сотрудничеству с этими органами.

Отмечается, что при подготовке законопроекта ко второму чтению поступило 538 поправок, из которых 306 учтено, а 232 отклонены.

Также в законопроекте учтены замечания и предложения Главного научно-экспертного управления Аппарата ВРУ относительно определения сроков и конкретизации отдельных положений проекта. В частности, СБУ исключена из перечня разведывательных органов, зато с целью координации деятельности и предупреждения межведомственных конфликтов органа специального назначения с правоохранительными функциями и разведывательных органов, СБУ определено как субъекта разведывательного сообщества.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу президентский законопроект о разведке №2412-д.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, разведка
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