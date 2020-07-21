Нардепы приняли за основу законопроект об управлении отходами

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла за основу законопроект об управлении отходами. Соответствующее решение поддержали 264 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №2207-1-д, им внедряются в национальное законодательство основополагающие принципы и положения европейского законодательства в области управления отходами, в частности, вводится система долгосрочного планирования управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях.

Законопроектом предусматривается внедрение информационной системы управления отходами, которая позволит упростить систему учета и отчетности, представление деклараций и осуществление разрешительных процедур в сфере управления отходами. Также предлагается усилить контроль за сбором и обработкой опасных отходов путем усиления требований к лицензированию такой деятельности.

За загрязнение и засорение сельскохозяйственных и других земель химическими веществами предусматривается штраф для граждан от 100 до 400 необлагаемых минимумов доходов, а для субъектов предпринимательской деятельности от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Такие же штрафы предполагаются и за нарушение требований при сборе, перевозке и обработке отходов.

Кроме того, законопроект устанавливает порядок сбора, вывоза и обработки муниципальных отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора, предусматривает требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начисления платы за такую услугу.

Напомним, по информации международных аудиторов, в Украине, Республике Молдова и Республике Сербия отсутствует эффективное управление отходами, в результате чего большинство отходов отправляется на свалки и полигоны вместо переработки.