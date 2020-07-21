Парламентарии приняли законопроект о реформе патентного законодательства

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла в целом законопроект №2259 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства. Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2259 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства предусматривает выполнение обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на изобретения и полезные модели с правом Европейского Союза.

Так, законопроектом предлагается расширить перечень объектов технологий, на которые не распространяется правовая охрана, предоставить право любому лицу подать мотивированное возражение против заявки в течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке на изобретение, расширить перечень прав и обязанностей субъектов прав на изобретения, предусмотреть возможность признания прав на изобретение и полезную модель недействительными в административном порядке.

Проектом закона также предложены механизмы, способствующие достижению баланса интересов между патентной монополией и правом каждого человека на доступность лекарств.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла за основу законопроект №2259 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформы патентного законодательства.