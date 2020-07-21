В Швейцарии в 2022 году состоится международная конференция по реформам в Украине - Зеленский

КИЕВ. 21 июля. УНН. Пятая международная конференция по реформам в Украине состоится в Швейцарии в 2022 году. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"В 2022 году в Швейцарии состоится пятая международная конференция по реформам в Украине. Нами подписан меморандум, который определит конкретный алгоритм действий для подготовки этого важного мероприятия", - проинформировал Президент.

Также он сообщил, что стороны обсудили тему противодействия распространения пандемии COVID-19.

Зеленский отметил на недавно созданной украинскую-швейцарской платформе для научного и инновационного взаимодействия, результатом которой стал совместный проект по производству в Украине медицинского оборудования.

"И это еще один хороший пример партнерства - действенная научная дипломатия", - отметил Президент.

Также стороны обсудили сотрудничество в других сферах, таких как реабилитация ветеранов, развитие профессионально-технического и художественного образования в Украине, децентрализация, энергоэффективность и устойчивое развитие городов.

Соммаруга в свою очередь отметила, что Швейцарская Конфедерация может предоставить Украине поддержку, особенно в области экологии и в инфраструктурных проектах.

"Для нас большая честь, что в 2022 году именно в Швейцарии пройдет пятая конференция по реформам в Украине. Спасибо за ваше доверие. Мы имеем большой потенциал для создания новых рабочих мест, борьбы с коррупцией, борьбы с изменением климата", - отметила президент Швейцарии.

Напомним, сегодня в Киеве состоялась торжественная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги.