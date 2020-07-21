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ВР приняла изменения в УПК относительно разгрузки судей

ВР приняла изменения в УПК относительно разгрузки судей

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла в целом проект закона №2456 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей. Соответствующее решение поддержали 278 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона № 2456 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей направлен на разгрузку судов Украины от рассмотрения значительного количества уголовных производств коллегиями в составе трех судей, что позволит ускорить рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, уменьшит количество уголовных дел, которые передаются из одного суда в другой в связи с невозможностью сформировать коллегию судей, в целом улучшит качество доступа граждан к правосудию.

Кроме того, законопроект предусматривает рассмотрение уголовных производств, о преступлениях, за которые предусматривается наказание сроком более двенадцати лет, коллегией судей только по ходатайству обвиняемого.

Как сообщал УНН ранее, ВР приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей.

Источник: УНН
Теги: суд, ВР, Украина
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