КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский верит, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции. Об этом заявил Зеленский после переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Хочу отметить подписание Меморандума о взаимопонимании между Офисом Генерального прокурора, НАБУ и швейцарской стороной. Верю, что Швейцария поможет нам в вопросах предотвращения коррупции и будет способствовать реальному возвращению в Украину похищенных активов", - сказал Зеленский.

Также президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга подчеркнула важность развития независимой юридической системы.

"Мы готовы сопровождать Украину на этом нелегком пути", - отметила Симонетта Cоммаруга.

Кроме того, президент Швейцарии отметила, что сильная, крепкая юридическая система является ключом для реализации многих планов.

Напомним, в Киеве состоялась торжественная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги.