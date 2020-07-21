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Рада разблокировала подписание законопроекта о легализации игорного бизнеса

Рада разблокировала подписание законопроекта о легализации игорного бизнеса

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии не поддержала три проекта постановлений № 2285-П, 2285-П1, 2285-П2 об отмене решения нардепов о принятии в целом законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине, передает корреспондент УНН.

Так, нардепы не поддержали проекты постановлений об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом как Закон проект Закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

За проекты постановлений № 2285-П, 2285-П1, 2285-П2 нардепы отдали 72, 74 и 76 голосов соответственно, чего не хватило для принятия их в целом.

Поэтому, парламентарии разблокировали подписание законопроекта №2285-д о легализации игорного бизнеса главой ВРУ и Президентом Украины.

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Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. В тот же день в Раде зарегистрировали два постановления об отмене закона о легализации игорного бизнеса.

Источник: УНН
Теги: ВР, игорный бизнес
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