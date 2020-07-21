Катастрофа лайнера МАУ: Иран подтвердил намерение направить делегацию в Украину

КИЕВ. 21 июля. УНН. Представители Ирана пообещали до конца следующей недели прибыть в Киев для обсуждения компенсаций за сбитие пассажирского самолета МАУ рейса PS752 над Тегераном. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Представители Ирана пообещали до конца следующей недели прибыть в Киев для обсуждения компенсаций за сбитие PS752. Рассчитываю, что на этой неделе иранская сторона подтвердит даты и состав делегации. Встреча очень важна, чтобы продвинуться вперед в деле установления справедливости", - написал министр.

Ранее сегодня Кулеба заявил, что иранская делегация готова прибыть в Украину уже на этой неделе для ведения переговоров с Украиной относительно компенсаций.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.