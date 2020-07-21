Нардепы отклонили законопроект о расходах Фонда соцстрахования

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины отклонила проект закона №2275, который призван привести в соответствие расходы Фонда социального страхования к его финансовым возможностям. Нардепы не набрали голосов ни за принятие законопроекта в целом, ни за отправку его на доработку, поэтому законопроект отклонен, передает корреспондент УНН.

Проект закона № 2275 о внесении изменений в некоторые законы Украины по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования предусматривает приведение расходов Фонда социального страхования Украины в соответствии с его финансовыми возможностями.

Кроме того, законопроект имеет целью обеспечение экономного и рационального использования средств этого Фонда, усиление ответственности членов его правления и должностных лиц исполнительной дирекции Фонда, усовершенствование отдельных положений законодательства.



Законопроектом также предлагается создание электронного реестра листков нетрудоспособности и внедрение электронных медицинских заключений.

Как сообщал УНН, в конце прошлого года Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона, который призван привести в соответствие расходы Фонда социального страхования с его финансовыми возможностями.

Напомним, в ноябре прошлого года на своем заседании правительство внесло изменения в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год". Так, расходы Фонда по направлению материального обеспечения и социальных услуг были увеличены на 1,37 млрд гривен.