ВР приняла за основу законопроект о молодежной политике

КИЕВ. 17 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3718 об основах молодежной политики. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект имеет цель усовершенствования системы функционирования отечественной молодежной политики, методов и инструментов ее реализации, укрепления институциональной способности молодежных и детских общественных объединений, закрепление европейских подходов к молодежной политике.

Следовательно, законопроект направлен на работу с такими группами молодежи:

- школьники от 14 до 17 лет;

- молодые люди, которые получили образование в учебных заведениях I - IV уровней аккредитации от 18 до 24 лет;

- молодежь, которая работает, в возрасте от 25 до 29 лет.



Отмечается, что действие закона будет распространяться также и на детей от 6 лет, поскольку предусматривает поддержку детских общественных организаций и работу с детьми, как потенциальными участниками программ различного направления.

Законопроектом предлагается создать разветвленную сеть молодежных центров, в частности, центр всеукраинского уровня. Также вводится понятие молодежных пространств, которые могут создаваться на базе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения и использоваться в целях осуществления молодежной работы, в частности организации содержательного досуга детей и молодежи.

Напомним, директора Киевского молодежного центра будут судить за растрату 2,4 млн грн, которые выделили на социальные проекты для детей и молодежи.