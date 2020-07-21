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Рада приняла законопроект по поддержке отрасли видео- и кинопроизводства

Рада приняла законопроект по поддержке отрасли видео- и кинопроизводства

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии приняла в целом законопроект №3060 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства. Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Основной целью законопроекта является усовершенствовать условия предоставления услуг по производству кино- и видео-материалов по заказу нерезидентов, привести их в соответствие с практикой европейских стран и повысить конкурентоспособность производства таких услуг в Украине.

Удешевление вышеупомянутых услуг для иностранных компаний имеет цель развития отрасли производства кино- и видео-материалов в Украине, а также развитие и рост национальной экономики за счет роста смежных с кинопроизводством отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, транспортных, финансовых, юридических услуг, сопутствующих услуг других отраслей креативной индустрии, а также развития туризма.

Законопроект предлагает освободить от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и компоновке видео-фильмов, кино-фильмов, анимационных фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фото-рекламных материалов, компьютерной графики.

Напомним, в Минкульте надеются, что вскоре будет стратегия и концепция совместной работы Госкино и Министерства по развитию государственного кино, в частности, сериалов.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, кино, законопроект
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