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Совет разблокировала подписание законопроекта о детенизации операций с металлоломом

Совет разблокировала подписание законопроекта о детенизации операций с металлоломом

КИЕВ. 21 июля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередной сессии не поддержала проект постановления об отмене решения ВР о принятии в целом законопроекта №2426 о детенизации операций с металлоломом. За проект постановления проголосовало 23 нардепы, чего не хватило для принятия его в целом, передает корреспондент УНН.

"Отменить решение Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 года о принятии в целом как закона проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом", - говорится в тексте постановления.

Добавим, поэтому нардепы разблокировали подписания законопроекта главой ВРУ и Президентом Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, законопроект, металлолом
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