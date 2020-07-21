Зеленский подписал закон о привлечении педагогов и интернов к оказанию медпомощи

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий научно-педагогическим работникам и врачам-интернам оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ОП.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов организации образовательного процесса в сфере здравоохранения" № 749-ІХ, который Верховная Рада приняла третьего июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что закон регулирует вопросы предоставления права научно-педагогическим работникам высших учебных заведений и врачам-интернам оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

"С введением с 1 апреля 2020 года второго этапа медицинской реформы научно-педагогические работники высших учебных заведений (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения и имеющих сертификат врача-специалиста, не имели правовых оснований для оказания медицинской помощи пациенту", - отмечается в сообщении.

Также ситуация с распространением COVID-19 показала необходимость привлечения указанных специалистов в процесс лечения больных, утверждения и постоянного обновления протокола лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, внедрение инновационных медицинских разработок и других мероприятий для спасения людей.

Кроме того, документ вносит изменения в Закон "О высшем образовании", заменяя понятие "интерн" на "врач (провизор) - интерн". Согласно новой редакции, врач-интерн - лицо, имеющее степень магистра медицинского или фармацевтического направления, выполняет программу подготовки в интернатуре и участвует в предоставлении всех видов медицинской помощи, предусмотренных требованиями образовательно-квалификационной характеристики.

Напомним, нардепы поддержали законопроект о привлечении педагогов и интернов к оказанию медпомощи.