Венедиктова и Сытник подписали Меморандум со Швейцарией о реализации проекта возвращения активов

КИЕВ. 21 июля. УНН. Офис Генерального прокурора Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины подписали Меморандум со Швейцарией о реализации проекта возвращения активов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Во вторник, 21 Июля 2020 года, в рамках государственного визита Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги в Украину, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и Посол Швейцарской Конфедерации в Украине Клод Вильд подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом Генерального прокурора, Национальным антикоррупционным бюро Украины и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству. В рамках Меморандума стороны будут внедрять проект "Возвращение активов и добродеятельность государственного сектора в Украине", - говорится в сообщении.

Венедиктова заявила, что такое сотрудничество приведет к большим достижениям уже через несколько лет.

"Все мы разделяем общую цель борьбы с коррупцией, которая отнимает у государства ресурсы, необходимые для развития. В рамках нашего проекта мы сможем усовершенствовать работу правоохранительной системы, выработать эффективные механизмы возвращения похищенных активов, чтобы их инвестировать в будущее страны", - отметила Генпрокурор.

Сообщается, что основной целью проекта является повышение эффективности применения Офисом Генерального прокурора и НАБУ соответствующих инструментов, методов для расследования и уголовного преследования уголовных коррупционных правонарушений, а также других преступлений, совершенных в финансовой сфере.

"Офис Генерального прокурора, Национальное антикоррупционное бюро Украины активно сотрудничают и координируют работу с иностранными юрисдикциями в рамках расследования отдельных уголовных производств, связанных с возвращением похищенных активов из-за рубежа", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что для обеспечения координации проекта Посольство Швейцарии в Украине Офис Генерального прокурора и НАБУ будет проводить регулярные консультации.

Напомним, Зеленский верит, что Швейцария поможет Украине в вопросах предотвращения коррупции.