ВР не планирует собраться на внеочередную сессию в ближайшее время - нардеп

КИЕВ. 21 июля. УНН. В ближайшее время внеочередной сессии Верховной Рады не планируется. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Руководство фракции подтвердило - внеочередной сессии в ближайшее время не планируется. Это всего лишь слухи. Исходя из внутрипартийной договоренности, если нужно будет снова собраться до начала сентябрьской сессии, - депутатов предупредят за семь дней", - написал Александр Качура.

Он отметил, что в отпуск не собирается, и в межсессионный период продолжит работу с коллегами в комитете.

"Есть много законопроектов, требующих рассмотрения: по децентрализации, местному самоуправлению, выборам. Их нужно будет принять уже в сентябре, - добавил Александр Качура.

Напомним, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в День Независимости Рада соберется на внеочередную сессию.