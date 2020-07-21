Зеленский выполнил требование "луцкого террориста"

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию "луцкого террориста" Максима Кривоша, который удерживает заложников в захваченном автобусе, передает УНН.

"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", - сказал Зеленский.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что он "готов на многое" для освобождения заложников.

Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников.

Позже СБУ уточнила количество заложников. Информации о пострадавших пока нет.

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Свои "требования" мужчина, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.

Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.