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Депутаты хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава о тестирования врачей на COVID-19

Депутаты хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава о тестирования врачей на COVID-19

КИЕВ. 21 июля. УНН. Сегодня приказ Минздрава, который регламентирует обязательное тестирование медиков, особенно тех, которые могут контактировать с "ковидными" пациентами, работников Нацполиции, пограничников и гвардейцев, игнорируется на местах. Уровень охвата определенных категорий граждан ИФА-скринингом является крайне низким, а главный санитарный врач в этой ситуации демонстрирует полное бездействие. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп Сергей Шахов.

По его словам, о важности указанного вопроса он лично и неоднократно говорил с трибуны ВР.

"Я уже сделал много запросов по этому поводу, но главный санитарный врач (Виктор Ляшко - ред.) не слышит. Я не раз призывал с трибун к массовому тестированию не только врачей, но и населения, тем более, что мы имеем доступные ИФА -тесты именно украинского производства. И кажется, ответственные за это чиновники не заинтересованы в том, чтобы Украина успешно преодолевала коронавирус, его последствия и планово выходила из карантина", - говорит Шахов.

Нардеп подозревает, что главному санврачу прекрасно известно о фактах невыполнения приказа Минздрава относительно обязательного тестирования врачей и правоохранителей на антитела к вирусу.

"Но может он выполняет другие задачи. Поэтому, вместе с депутатами намерены инициировать усиление ответственности и наказание - до уголовного - для ответственных на местах чиновников за саботаж приказа Минздрава. Подготовим соответствующий проект относительно изменений в действующее законодательство в этой части", - подчеркнул Шахов.

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Политик отметил, что сегодня монобольшинство блокирует множество законодательных инициатив, однако в вопросах защиты врачей и пациентов, он все же рассчитывает на поддержку коллег-депутатов.

Напомним, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты.

Отдельной категорией граждан, подлежащих ИФА-скринингу, приказом Минздрава определены работники Национальной полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

В ЦОЗ Минздрава уже заявили, что на тех, кто игнорирует приказ Минздрава о ИФА-скрининге, будут ждать большие штрафные санкции.

Также напомним, на антитела к COVID-19 протестировали менее 10% медперсонала Киевской области. В Луганской области только 4% медперсонала прошли соответствующее тестирование. В Сумской области ситуация лучше. Там ИФА-скринингом охватили около 65% медперсонала.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, тестирование
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