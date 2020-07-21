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В ОП подтвердили разговор Зеленского с "луцким террористом" перед освобождением заложников

В ОП подтвердили разговор Зеленского с "луцким террористом" перед освобождением заложников

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский поговорил с Максимом Кривошей, который захватил автобус с заложниками в Луцке. После этого трех человек отпустили. Такую информацию УНН подтвердили в Офисе Президена.

"Благодаря разговору Президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - сообщили в ОП.

Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников.

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Свои "требования" человек, который захватил заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение. Президенты Зеленский исполнил одно из требований, записав видео-обращение с призывом смотреть фильм "Земляне".

Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полиции, представился именем Максим Плохим. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривошей.

Источник: УНН
Теги: захват заложников в Луцке
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