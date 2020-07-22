Катастрофа лайнера МАУ Франция начала расшифровывать данные из "черных ящиков"

КИЕВ. 22 июля. УНН. Во Франции специалисты начали обрабатывать данные из двух “черных ящиков” сбитого в январе в Иране самолета МАУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французское Бюро по расследованию и анализ безопасности гражданской авиации.

Так, в Бюро сообщили, что данные из "черных ящиков" CVR (переговоры пилотов) и FDR (данные о ходе полета) были успешно получены. Расшифровка проводится совместно с аккредитованными представителями и техническими советниками.

Процесс дешифровки продлится в течение этой недели.

Накануне сообщалось, что во Франции специалисты смогли успешно загрузить данные с одного бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.