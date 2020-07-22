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Катастрофа лайнера МАУ Франция начала расшифровывать данные из "черных ящиков"

Катастрофа лайнера МАУ Франция начала расшифровывать данные из "черных ящиков"

КИЕВ. 22 июля. УНН. Во Франции специалисты начали обрабатывать данные из двух “черных ящиков” сбитого в январе в Иране самолета МАУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французское Бюро по расследованию и анализ безопасности гражданской авиации.

Так, в Бюро сообщили, что данные из "черных ящиков" CVR (переговоры пилотов) и FDR (данные о ходе полета) были успешно получены. Расшифровка проводится совместно с аккредитованными представителями и техническими советниками.

Процесс дешифровки продлится в течение этой недели.

Накануне сообщалось, что во Франции специалисты смогли успешно загрузить данные с одного бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ.

Рейс PS752 Тегеран-Киев (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, авиакатастрофа, Иран
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