Эрдоган: Турция останется в Сирии, пока сирийцы не станут свободными

КИЕВ. 22 июля. УНН. Турция сохранит свое военное присутствие на севере Сирии "до тех пор, пока сирийский народ не будет свободен", заявил во вторник, 21 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телевизионной речи в столице страны Анкаре, передает УНН со ссылкой на DW.

“Мы будем продолжать оставаться в этой стране до тех пор, пока сирийский народ не получит свободу, мир и безопасность”, — добавил Эрдоган.

Президент Турции во время своей речи также раскритиковал результаты парламентских выборов, которые состоялись в Сирии в минувшее воскресенье, которые он назвал “так называемыми”, дав понять, что Анкара не признает их.

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Напомним, в воскресенье, 19 июля, на контролируемой режимом Башара Асада территории Сирии состоялись выборы в парламент страны. Это уже третьи парламентские выборы от начала гражданской войны, вспыхнувшей девять лет назад. Наблюдатели не ожидают другого результата, кроме победы правящей партии Баас, ведь оппозиционные кандидаты не допущены к участию в выборах. Итоги голосования еще не подведены.