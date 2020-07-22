Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,60 0,2405  EUR: 31,59 0,3354 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
16755

Геращенко прокомментировал выполнение Зеленским требования "луцкого террориста"

Геращенко прокомментировал выполнение Зеленским требования "луцкого террориста"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сделал все правильно, когда выполнил одно из требований террориста, захватившего в Луцке автобус с людьми, и разместил видеообращение. Такое мнение в эфире "Завтрака с 1+1" высказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было Президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что Президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко.

По его словам, специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой, от него можно было ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и даже демонстрировал его, стреляя из окон.

"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент, сделав такое заявление, сделал условия, чтобы террорист сдался", - подчеркнул замглавы МВД.

Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

Источник: УНН
Теги: заложники, Антон Геращенко, Луцк и Волынь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Геращенко Антон
Геращенко Антон
Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.