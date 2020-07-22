Геращенко прокомментировал выполнение Зеленским требования "луцкого террориста"

КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сделал все правильно, когда выполнил одно из требований террориста, захватившего в Луцке автобус с людьми, и разместил видеообращение. Такое мнение в эфире "Завтрака с 1+1" высказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Сейчас идет много дискуссий, надо ли было Президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что Президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, - это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста", - сказал Геращенко.

По его словам, специалисты составили психологический портрет террориста с псевдонимом Максим Плохой, от него можно было ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и даже демонстрировал его, стреляя из окон.

"Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент, сделав такое заявление, сделал условия, чтобы террорист сдался", - подчеркнул замглавы МВД.

Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.