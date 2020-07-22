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Шмыгаль представил новую главу Антимонопольного комитета

Шмыгаль представил новую главу Антимонопольного комитета

Ольга Пищанская

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль представил коллективу Антимонопольного комитета Украины новую руководительницу Ольгу Пищанскую. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

"Во вторник, 21 июля, Премьер-министр Денис Шмыгаль представил коллективу Антимонопольного комитета Украины новую руководительницу Ольгу Пищанскую", - говорится в сообщении.

Шмыгаль подчеркнул, что за 20 лет Украина существенно продвинулась в развитии антимонопольной сферы и надо продолжать движение вперед.

"Государство должно говорить не о борьбе с бизнесом, а лишь о борьбе со злоупотреблением монопольным положением. Это подход цивилизованных стран, и мы должны использовать его по всем направлениям", - отметил Шмыгаль.

"Премьер-министр выразил поддержку новому руководству и работникам АМКУ и заявил о готовности правительства эффективно сотрудничать для реализации общего видения развития государства", - отмечается в сообщении.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом проект постановления №3856 о назначении Ольги Пищанской на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Добавим, что в начале июля Рада уволила Юрия Терентьева с должности главы АМКУ.

Источник: УНН
Теги: АМКУ, Денис Шмыгаль
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