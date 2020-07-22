В Минздраве следят за ходом мировых разработок вакцин от COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 22 июля. УНН. Министерство здравоохранения отслеживает разработку всех вакцин от COVID-19, чтобы в случае их появления на рынке Украина получила вакцину одной из первых. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Конечно, мы отслеживаем все без исключения разработки вакцин (от COVID-19, - ред.), которые происходят в мире. В том числе и та вакцина, которая разрабатывается учеными Оксфордского университета, также в поле нашего внимания. Более того, мы постоянно общаемся и стараемся сделать все, чтобы Украина, в случае окончания и изготовления, и появления вакцины уже на рынке - чтобы Украина была одной из первых стран, которая получит эту вакцину", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что вакцина, которую разрабатывают британские ученые, прошла только первую стадию клинических испытаний и их еще нужно завершить, чтобы говорить об эффективности вакцины, и что она может победить COVID-19.

Напомним, испытания на 1077 людях показали, что оксфордская вакцина от COVID-19 является безопасной и способна вырабатывать антитела и бороться с болезнью.