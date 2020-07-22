Венецианская комиссия приняла "срочный вывод" об украинском законе о референдуме

КИЕВ. 22 июля. УНН. Венецианская комиссия опубликовала срочный общий вывод по законопроекту №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Об этом УНН передает со ссылкой на соответствующий документ от 21 июля, опубликованный на сайте Совета Европы.

“Законопроект „О народовластия через всеукраинский референдум“ в целом обеспечивает хороший баланс между прямой демократией (общенациональным референдумом) и представительной демократией, воплощенной в Верховной Раде... Однако некоторые положения законопроекта об отмене законодательного запрета на референдум по народной инициативе могли бы быть более точными по вопросу о вмешательстве Рады в этот процесс”, — говорится в документе.

В этом ключе, Венецианская комиссия дала несколько рекомендаций.

В частности, Комиссия и БДИПЧ рекомендуют, чтобы в в законе “было четко прописано, что по вопросам общенационального значения не должно быть никаких дополнительных критериев при условии, что будет собрано установленное количество подписей”.

“В противном случае, если сбор значительного числа подписей не считается доказательством национального значения, должны быть другие четкие объективные критерии для того, чтобы предлагаемый вопрос считался имеющим общенациональное значение; в этом случае в законопроекте должно быть указано, какой орган уполномочен в первую очередь определять, отвечает ли данный вопрос этим критериям или нет”, — сказано в рекомендациях.

Кроме того, Комиссия рекомендует, чтобы в случае, если законодатель “намеревается предусмотреть проведение референдума по принципиальному вопросу или по общеизвестному предложению, это должно быть четко регламентировано, а последствия одобрения народной инициативы должны быть определены в законе”.

Также Венецианская комиссия и БДИПЧ рекомендуют пересмотреть процедуру референдума в рамках “народной инициативы” с целью “предоставления парламенту роли до и после голосования”.

Комиссия рекомендует рассмотреть вопрос о включении в законопроект дополнительного ограничения на одновременную организацию всеукраинского референдума и местных выборов.

Кроме того, по мнению экспертов, законопроект должен быть изменен таким образом, чтобы на каждом референдуме было сбалансированное представительство сторонников и противников, участвующих в заседаниях ЦИК.

Чтобы избиратели могли сделать осознанный выбор, комиссия рекомендует публиковать в официальной газете текст, который будет вынесен на референдум, и возможные законодательные последствия.

Рекомендуется также, чтобы закон “прямо запрещал органам государственной власти (национальным, региональным и местным) пытаться влиять на результаты голосования путем проведения чрезмерной односторонней предвыборной агитации и требовал от органов власти сохранять объективность в своих заявлениях”.

В законопроекте рекомендуется предусмотреть убедительные и эффективные санкции за нарушения, связанные со СМИ.

Кроме того, рекомендуется установить основания и процедуры аннулирования результатов на уровне участка, округа или страны, а также их последствия на основе объективных критериев и ограничиваясь случаями, когда на результаты выборов могли повлиять.

Как сообщал УНН, 18 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум, представленный и определенный Президентом Владимиром Зеленским как неотложный.