Сотрудничество по уголовным делам с американскими странами: появился текст законопроекта

КИЕВ. 22 июля. УНН. На официальном сайте Верховной Рады появился текст законопроекта №0058 "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и факультативному протоколу к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам", передает УНН.

Проект закона зарегистрированная 20 июля. Автором документа является Президент Украины Владимир Зеленский. Согласно тексту законопроекта, Верховной Раде предлагается принять присоединение Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, совершенной 23 мая 1992 года в городе Нассау, и факультативному протоколу к этой конвенции, совершенному 11 июня 1993 года в городе Манагуа.

В случае принятия украинским парламентом этого законопроекта конвенция и протокол вступят в силу для Украины на 30 день с даты сдачи на хранение Украиной документа о присоединении с таким заявлением: "В соответствии со статьей 3 Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам Украина заявляет, что центральными органами для целей конвенции является Министерство юстиции Украины (по запросам судов) и Офис Генерального прокурора (по запросам органов досудебного расследования)".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, на сегодня вопрос международного сотрудничества по уголовным делам с государствами Южноамериканского и Североамериканского континентов урегулирован только в отношениях Украины с Канадой, Бразилией, Панамой, Аргентиной и США.

"Присоединение Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, а также к факультативному протоколу к конвенции вызвано необходимостью ускорить урегулирование вопросов сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства с государствами Южноамериканского и Североамериканского континентов, присоединившись к действующему многостороннему инструменту", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, Межамериканская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам и факультативный протокол к этой конвенции разработаны в рамках Организации Американских Государств и вступили в силу 14 апреля 1996 года и 7 апреля 2002 года соответственно. Сейчас участниками конвенции являются 28 государств, среди которых: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Доминика, Эквадор, Эль-Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гайана, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Суринам, Тринидад и Тобаго, США, Уругвай, Венесуэла, а также Казахстан. Факультативный протокол ратифицировали 7 стран: Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, США, Гондурас и Парагвай.

Как ранее сообщалось в УНН, в апреле Верховная Рада приняла законопроект №0033 о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о выполнении уголовных наказаний за рубежом.