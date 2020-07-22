Венедиктова назначила нового руководителя департамента по "делам Майдана"

КИЕВ. 22 июля. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила исполняющим обязанности руководителя Департамента по "делам Майдана" Алексея Донского. Об этом журналисту УНН рассказал Донской.

На вопрос журналиста, назначила ли Венедиктова его исполняющим обязанности руководителя Департамента по "делам Майдана", Донской ответил: "Да".

Добавим, что до этого Донской был заместителем руководителя этого департамента, возглавлял его тогда Виктор Мисяк. Алексей Донской шесть лет является прокурором по делу о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года.

Также бывший Генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского из этого дела.

Однако в 2020 году Донской прошел собеседование в Офисе Генпрокурора и продолжил там работать.

Напомним, по делу экс-беркутовцев вернули "оригинальный" состав прокуроров.