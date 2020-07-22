"Си Бриз-2020": Неижпапа проверил работу штаба руководства учений

КИЕВ. 22 июля. УНН. Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа проверил работу штаба руководства украинского-американских учений "Си Бриз-2020". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"В ходе визита глава украинских ВМС ознакомился с текущими задачами воздушного и морского компонентов, заслушал доклад руководителя учений от украинской стороны капитана 1 ранга Алексея Доскато по анализу проведенных мероприятий по развертыванию и началу украинского-американских учений и пообщался с представителями групп, которые отвечают за планирование и контроль выполнения мероприятий по плану "Си Бриз-2020", - говорится в сообщении.

Сообщается, что управление украинской-американскими учениями осуществляется путем дистанционной интеграции штабов с применением стандартов НАТО, что позволяет достичь полной совместимости при подготовке к проведению операции по безопасности в море и отработке мероприятий по противолодочной, противокорабельной, противовоздушной обороны, поисково-спасательных операций, оказанию помощи судну, терпящему бедствие и т.п.

Также основной задачей перед руководством флотов и вообще перед государствами-участниками "Си Бриз-2020" остается обеспечение безопасности и стабильности в Черноморском регионе и развитие в практической плоскости международного военного сотрудничества ради мира и стабильности цивилизованных стран.

"По завершению командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил надлежащий уровень слаженности как между личным составом подразделений других видов и ведомств, участвующих, так и представителей государств-участников военных учений", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Черном море стартовали украинские-американские учения Sea Breeze.