Голубовская: если бы в Украине не угробили систему противоинфекционной защиты, борьба с коронавирусом шла бы эффективней

КИЕВ. 22 июля. УНН. Украина активно противостоит распространению коронавируса, но данная работа была бы эффективнее, если бы в Украине ранее не разрушили систему противоинфекционной защиты. Об этом на свое странице в Facebook пишет врач-инфекционист Ольга Голубовская, сообщает УНН.

“Оказывается, отслеживание контактов — самый действенный способ преодоления распространения инфекционных заболеваний... Об этом заявили в ВОЗ.

Хочется спросить, а где же была вездесущая обеспокоенность наших международных партнёров, когда мы угробили нашу систему противоинфекционной защиты. Которая, собственно, и занималась тем, о чем сейчас заявили с высокой трибуны: "Одним из ключевых инструментов подавления передачи в общинах является отслеживание контактов.

Ни одна страна не может получить контроль над эпидемией, если она не знает, где находится вирус... Как мы неоднократно говорили, ограничительные мероприятия могут помочь уменьшить передачу, но они не могут полностью ее остановить.

Отслеживание контактов имеет важное значение для выявления и изоляции лиц, помещения контактных в карантин... Быстрое реагирование на новые случаи позволит странам продолжать идти по пути восстановления экономики, не допуская распространения вируса... Нам не нужно ждать вакцины. Мы должны спасти жизни сейчас“”, — написала Голубовская, цитируя официальное сообщение Всемирной организации здравоохранения.

По мнению Голубовской, именно сохранившаяся в соседней Беларуси система противоинфекционной защиты позволяет стране отслеживать контакты быстро и четко, а потому количество случаев заражения идет на спад.

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“Мы сейчас, конечно, пытаемся восстановить утраченное. Тратится на это много сил. И много уже сделано. Но чудес не бывает, ибо ломать — не строить”, — резюмировала врач.

Напомним, в Украине состоянием на утро 22 июля общее число случаев инфицирование коронавирусом достигло 61 тысячи. За минувшие сутки было выявлено 829 новых случаев.

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Санэпидслужбу ликвидировали в марте 2017 года, а ее функции частично передали Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Этот орган создали в сентябре 2014-го после того, как ликвидировали и реорганизовали Госветфитослужбу, Санэпидслужбу и Госпотребинспекцию.

В тоже время эксперты считают, что была утрачена часть функций, которые выполняла СЭС, а также Украина утратила ценнейший ресурс — кадры, отказавшись от подготовки, в частности, эпидемиологов.