В НСЗУ рассказали, с какими учреждениями заключили контракты на оказание медицинской помощи

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Национальной службе здоровья Украины рассказали, со сколькими медицинскими учреждениями они заключили контракты на оказание медицинской помощи при инсульте, инфаркте, родах, неонатальной помощи новорожденным и диагностике онкологических заболеваний, которая является для пациента бесплатной. Об этом во время пресс-брифинга сказала руководитель отдела пресс-службы НСЗУ Лилия Гудзь, передает корреспондент УНН.

"192 медучреждения законтрактовано на оказание помощи пациентам при остром мозговом инсульте. 65 заведений - на оказание помощи при остром инфаркте миокарда. Обследование, лечение, пребывание пациента в больнице - для него бесплатно. Включая лекарственные средства и медицинские средства, которые закупаются централизовано за средства госбюджета", - сказала Лилия Гудзь.

Она отметила, что пациентки, у которых наступило время родов, могут вызвать скорую или добраться самостоятельно до медучреждения, которое она выбрала для помощи при родах.

"Роды с дежурной акушерской бригадой являются бесплатным. Сегодня НСЗУ законтрактовала на оказание помощи при родах 396 медицинских учреждений. Из них 46 - родильные дома. В бесплатный пакет помощи при родах включены медицинская помощь при родах, в том числе, Кесарево сечение, мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного, стабилизация состояния новорожденного после родов, вакцинация новорожденного, согласно календарю профилактических прививок", - добавила Лилия Гудзь.

По ее словам, также бесплатно предоставляется помощь новорожденным, родившимся преждевременно.

"На оказание неонатальной медицинской помощи новорожденным НСЗУ законтрактовала 121 медицинское учреждение. Среди них 21 перинатальный центр, три центра матери и ребенка, 24 роддома, 23 областных детских больницы", - сказала Лилия Гудзь.

Она отметила, что чтобы пройти бесплатное обследование для ранней диагностики онкологических заболеваний, пациенту нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу и получить от него направление на обследование.

"В этот пакет включены 6 инструментальных обследований, в частности, маммография. На предоставление таких медицинских услуг контракт с НСЗУ заключили 683 медицинских учреждения", - добавила Лилия Гудзь.

Напомним, в НСЗУ рассказали, как получить экстренную помощь по программе медгарантий.

Также напомним, все перинатальные центры в Украине получили больше средств в рамках Программы медицинских гарантий.