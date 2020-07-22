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Кабмин планирует продлить адаптивный карантин до конца лета

Кабмин планирует продлить адаптивный карантин до конца лета

КИЕВ. 22 июля. УНН. На сегодняшнем заседании правительства планируют продлить адаптивный карантин в Украине до 31 августа, ведь такой подход позволяет контролировать уровень заболеваемости. Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"В повестке дня планируется продление адаптивного карантина в Украине до 31 августа. Мы все видим, что такой формат и подход к карантинным мероприятиям дает свои результаты и позволяет нам контролировать уровень заболеваемости в Украине", - сказал Шмыгаль.

По его словам, это позволит усовершенствовать принципы адаптивного карантина. Он надеется, что это позволит уменьшить нагрузку на больницы и на врачей.

Напомним, в Украине на 8:35 22 июля зафиксировано уже почти 61 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев значительно возросло по сравнению с предыдущими сутками - до более 800.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Коронавирус, карантин, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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