Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
2475

Аваков представил нового руководителя полиции Николаевской области

Аваков представил нового руководителя полиции Николаевской области

КИЕВ. 22 июля. УНН. В среду министр внутренних дел Арсен Аваков представил Сергея Шейхета новым руководителем ГУНП в Николаевской области, передает УНН со ссылкой на сообщение Департамента коммуникации МВД Украины.

"Мы сообщаем об изменениях в руководстве ГУНП Николаевской области. По приказу Национальной полиции начальником ГУНП в Николаевской области назначен полковник полиции Шейхет Сергей Олегович, который до этого занимал должность заместителя начальника ГУНП - начальника следственного управления ГУНП в Одесской области", - сообщил Аваков.

Глава МВД отметил эффективность системы правоохранительных органов.

"Обращаясь ко вчерашним событиям в Луцке, я отмечаю высокий уровень работы полиции. Все полицейские силы работали очень профессионально по всей стране, и в Луцке, и в Харькове, и в Киеве. Так работает система, я хочу, чтобы вы ей гордились. Это ваша миссия, чтобы люди вам скандировали "Спасибо!". А мы в свою очередь сделаем все, чтобы уровень материально-технического обеспечения полиции был ультрасовременным", - сказал Аваков.

Глава Нацполиции Игорь Клименко в свою очередь заявил, что Александр Анохин, который до этого работал начальником полиции Николаевской области, назначен главой ГУНП в Сумской области.

Напомним, ранее стало известно, что бывшему руководителю главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину, его экс-первому заместителю и двум руководителям частных компаний НАБУ и САП сообщили о завершении расследования по делу о контрабанде сигарет через Одесский морской порт.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Украина, Николаев и Николаевская область, Национальная полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.